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Бербок о заявлении Лаврова о расширении географии войны: новая российская пропаганда

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о расширении географии задач войны России против Украины является новой российской пропагандой.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Россия каждый раз использует разные аргументы. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки. Но в прошлом они нападали на Киев и другие части Украины, так что это просто новая пропаганда с российской стороны", - заявила она.

Напомним, Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышли за пределы "ДНР" и "ЛНД". Он сказал, что теперь армия России получила задание "демилитаризовать" и юг Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на заявление Лаврова отметил, что санкции против России необходимо ужесточить, поскольку Кремль не хочет мирных переговоров и откровенно заявляет о намерениях захватить больше украинских земель.

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