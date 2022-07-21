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Бербок про заяву Лаврова щодо розширення географії війни: нова російська пропаганда

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про розширення географії завдань війни Росії проти України є новою російською пропагандою.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Росія щоразу використовує різні аргументи. Цього разу вони кажуть, що це через військову підтримку. Але в минулому вони нападали на Київ та інші частини України, так що це просто Нова пропаганда з російської сторони", - заявила вона.

Нагадаємо, Лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР". Він сказав, що тепер армія Росії отримала завдання "демілітаризувати" і південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяву Лаврова зазначив, що санкції проти Росії необхідно посилити, оскільки Кремль не хоче мирних переговорів і відверто заявляє про наміри захопити більше українських земель.

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ГерманияВійна Росії проти УкраїниЛавров