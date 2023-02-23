Бербок закликала країни ООН надати чіткий сигнал для припинення війни в Україні

"Сьогодні кожен із нас має прийняти рішення: стояти в ізоляції з гнобителем - чи стояти разом за мир. Кожен із нас, присутніх тут сьогодні, має можливість зробити свій внесок у цей мирний план", - заявила політик під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Вона наголосила, що за підсумками голосування за резолюцію щодо формули миру, висунутої Україною, має бути зрозуміло, що агресор має зупинитися.

"Це не мир, коли агресор каже своїй жертві просто здатися. І це не мир, коли агресор отримує винагороду за своє безрозсудне насильство. Росія повинна повернутися до Статуту ООН", - заявила міністр.

Бербок відкинула критику на адресу німецьких і західних поставок зброї в Україну, заявивши, що уряд Німеччини вважав за краще б витратити час і гроші на освіту, соціальну справедливість і боротьбу з кліматичною кризою.

"Якщо Росія припинить воювати, ця війна закінчиться. Якщо Україна перестане воювати, це буде кінець України. Страждання від конфлікту - викрадення, зґвалтування і тортури - триватимуть. А зяючі рани по всьому світу від голоду, інфляції та нестачі енергії не зможуть затягнутися", - заявила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні у Нью-Йорку розпочалося засідання Генасамблеї ООН, на якому відбудеться голосування за українську формулу миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати формулу миру.

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