Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы настаиваем на полноправном членстве

Германия не сомневается в европейских перспективах Украины и видит ее полноправным членом Евросоюза. В частности потому, что Киев показал, что является частью Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По ее словам, Украина однозначно показала, что является частью Европу, поэтому заявка на членство в Евросоюзе выглядит логичной.
"Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны", - отметила Бербок.
Она добавила, что Европейский союз в контексте предоставления статуса кандидата найдет путь для того, чтобы Украина вступила в ЕС.
Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия, поэтому можно было бы создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Европа не даст статус страны-кандидата в июне, то это будет обманом украинской стороны.
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