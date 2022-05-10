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Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы настаиваем на полноправном членстве

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Германия не сомневается в европейских перспективах Украины и видит ее полноправным членом Евросоюза. В частности потому, что Киев показал, что является частью Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По ее словам, Украина однозначно показала, что является частью Европу, поэтому заявка на членство в Евросоюзе выглядит логичной.

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны", - отметила Бербок.

Она добавила, что Европейский союз в контексте предоставления статуса кандидата найдет путь для того, чтобы Украина вступила в ЕС.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия, поэтому можно было бы создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Европа не даст статус страны-кандидата в июне, то это будет обманом украинской стороны.

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