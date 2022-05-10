Бербок про вступ України до ЄС: ми наполягаємо на повноправному членстві

Німеччина не сумнівається в європейських перспективах України і бачить її повноправним членом Євросоюзу. Зокрема тому, що Київ показав, що є частиною Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою.
За її словами, Україна однозначно показала, що є частиною Європи, тому заявка на членство в Євросоюзі виглядає логічною.
"Ми наполягаємо на повному членстві України в Європейському союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, це теж буде наукою після цієї агресивної війни", - зазначила Бербок.
Вона додала, що Європейський союз в контексті надання статусу кандидата знайде шлях для того, щоб Україна вступила до ЄС.
Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття, тому можна було б створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.
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