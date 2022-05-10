Бербок про вступ України до ЄС: ми наполягаємо на повноправному членстві

Німеччина не сумнівається в європейських перспективах України і бачить її повноправним членом Євросоюзу. Зокрема тому, що Київ показав, що є частиною Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

За її словами, Україна однозначно показала, що є частиною Європи, тому заявка на членство в Євросоюзі виглядає логічною.

"Ми наполягаємо на повному членстві України в Європейському союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, це теж буде наукою після цієї агресивної війни", - зазначила Бербок.

Вона додала, що Європейський союз в контексті надання статусу кандидата знайде шлях для того, щоб Україна вступила до ЄС.