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Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы не должны давать пустые обещания

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Берлин, Понедельник 09 мая 2022 14:24
Бербок о вступлении Украины в ЕС: мы не должны давать пустые обещания Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС не знает, когда Украина сможет вступить в Евросоюз из-за военного вторжения России. Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ЕС не должен давать пустых обещаний относительно вступления в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Украина принадлежит к европейскому дому. Однако мы не знаем, когда этот шаг (вступление Украины в ЕС, - ред.) может быть сделан и как он может быть сделан, потому что они сейчас находятся в состоянии ужасной войны. Украина попросила о быстром вступлении в ЕС после нападения России 24 февраля и уже представила документы, которые могли бы стать основой для переговоров о вступлении", - заявила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что процедура вступления в ЕС обычно занимает годы.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний. Поэтому давно начатые переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией должны быть открыты до конца этого семестра", - добавила Бербок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции в Варшаве призвал европейских лидеров дать статус кандидата на вступление в ЕС.

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