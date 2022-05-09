Бербок про вступ України до ЄС: ми не повинні давати порожні обіцянки
ЄС не знає, коли Україна зможе вступити до Євросоюзу через військове вторгнення Росії. Як заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, ЄС не повинен давати порожніх обіцянок щодо вступу в блок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Україна належить до європейського дому. Однак ми не знаємо, коли цей крок (вступ України до ЄС, - ред.) може бути зроблений і як він може бути зроблений, тому що вони зараз перебувають у стані жахливої війни. Україна попросила про швидкий вступ до ЄС після нападу Росії 24 лютого і вже представила документи, які могли б стати основою для переговорів про вступ", - заявила глава МЗС Німеччини.
Вона підкреслила, що процедура вступу в ЄС зазвичай займає роки.
"Ми більше ніколи не повинні давати порожніх обіцянок. Тому давно розпочаті переговори про вступ до ЄС з Північною Македонією та Албанією повинні бути відкриті до кінця цього семестру", - додала Бербок.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на донорській конференції у Варшаві закликав європейських лідерів дати статус кандидата на вступ до ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.