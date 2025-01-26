Бербок висловилася про так звані "вибори" в Білорусі

"У народу Білорусі не було вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії. Замість вільних і чесних виборів, і життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з пригнобленням, репресіями і порушеннями прав людини", - написала вона.

Бербок додала, що понад 1200 осіб у Білорусі продовжують залишатися у в'язниці лише через те, що в них вистачило сміливості висловити свою думку.

"Ми не забудемо їх. Усі політичні в'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені. Ми глибоко поважаємо Світлану Тихановську та мужніх білорусів. Вони показують нам, наскільки важлива боротьба за нашу демократію в Європі", - йдеться в публікації.

Також очільниця МЗС Німеччини додала, що для демократичної та вільної Білорусі - європейська сім'я тримає свої двері відчиненими.