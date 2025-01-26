Бербок высказалась о так называемых "выборах" в Беларуси

"У народа Беларуси не было выбора. Это горький день для всех, кто жаждет свободы и демократии. Вместо свободных и честных выборов, и жизни без страха и произвола, они ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека", - написала она.

Бербок добавила, что более 1200 человек в Беларуси продолжают оставаться в тюрьме только лишь по причине того, что у них хватило смелости высказать свое мнение.

"Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны быть прекращены. Мы глубоко уважаем Светлану Тихановскую и мужественных белорусов. Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе", - говорится в публикации.

Также глава МИД Германии добавила, что для демократический и свободной Беларуси - европейская семья держит свои двери открытыми.