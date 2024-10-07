Бербок не виключила, що Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Вона наголосила, що Україна не зобов'язана чекати нападу на свою територію, перш ніж захищатися.

"Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - зазначила міністр.

Вона наголосила на важливості превентивних заходів для запобігання майбутнім атакам, вказавши, що знищення пускових майданчиків може стати необхідним заходом.

Бербок також наголосила, що масштаби цих дій не обговорюватимуть публічно для забезпечення стримування й уникнення переваг для російських військових.