Бербок не исключила, что Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ

Она подчеркнула, что Украина не обязана ждать нападения на свою территорию, прежде чем защищаться.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже самая лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", - отметила министр.

Она подчеркнула важность превентивных мер для предотвращения будущих атак, указав, что уничтожение пусковых площадок может стать необходимой мерой.

Бербок также подчеркнула, что масштабы этих действий не будут обсуждаться публично для обеспечения сдерживания и избежания преимуществ для российских военных.