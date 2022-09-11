UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бербок сделала заявление о поставках оружия Украине: ситуация изменилась на 180 градусов

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Германия изменила свою позицию по поводу военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение сколько это будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Анналены Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", - сказала глава МИД Германии.

Напомним, относительно поставок Германией оружия Украине, в частности тяжелого, звучат в Берлине неоднозначные заявления. Так, в июле в самом Бундестаге прямо заявляли о необходимости передачи Leopard для Украины.

При этом СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запрос Украины о поставках тяжелого вооружения. Речь идет, в частности, о передаче танков Leopard 2.

В свою очередь Бербок уже ранее заявила, власти Германии должны определиться: или помогать Украине вооружением, или она бросит людей на произвол судьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВоенная помощь