Бербок о поставках оружия Украине: позиция Германии не изменилась

По словам Бербок, позиция правительства Германии в вопросе поставок вооружений в Украину остается без изменений.

"Позиция в отношении поставок оружия с учетом рестриктивной политики по экспорту известна. Мы говорили об это во время нашего разговора (с Кулебой, - ред.). Что касается нашей исторической ответственности, то немецкий вклад в поддержу безопасности Украины является многосторонним. Мы поддерживали Украину в плане лечения военных, мы помогли установить мобильный военный лазарет. И будем делать все необходимое, чтобы не допустить эскалации кризиса, используя дипломатические возможности", - отметила Бербок.

Кулеба подтвердил, что обсудил с ней вопросы поставок оружия и привел аргументы украинской стороны.

"Но нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И те усилия, которые мы вместе с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате… чтобы они дали свой результат. Мы знаем, где и какое оружие можем получить, мы прекрасно знаем, как ее использовать для защиты нашей территории", - подчеркнул министр.