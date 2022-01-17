Бербок про поставки зброї Україні: позиція Німеччини не змінилася

Німеччина не змінила свою позицію в питанні поставок зброї Україні. Берлін залишається прихильним дипломатичному треку та іншим способам підтримки українських партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра закордонних справ Анналени Бербок та її українського колеги Дмитра Кулеби в Києві.
За словами Бербок, позиція уряду Німеччини в питанні поставок озброєнь до України залишається без змін.
"Позиція щодо поставок зброї з урахуванням рестриктивної політики щодо експорту відома. Ми говорили про це під час нашої розмови (з Кулебою, - ред.). Що стосується нашої історичної відповідальності, то німецький внесок у підтримку безпеки України є багатостороннім. Ми підтримували Україну в плані лікування військових, ми допомогли встановити мобільний військовий лазарет. І будемо робити все необхідне, щоб не допустити ескалації кризи, використовуючи дипломатичні можливості", - зазначила Бербок.
Кулеба підтвердив, що обговорив з нею питання поставок зброї і навів аргументи української сторони.
"Але нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І ті зусилля, які ми разом з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі... щоб вони дали свій результат. Ми знаємо, де і яку зброю можемо отримати, ми прекрасно знаємо, як її використовувати для захисту нашої території", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник через інтерв'ю FAZ закликав німецького міністра закордонних справ Анналену Бербок зробити все, щоб Берлін схвалив постачання зброї до України на тлі загрози російського вторгнення.
Сама ж Бербок підкреслювала, що у Берліна є своя позиція з питання поставок зброї Україні, яка відрізняється від американської.