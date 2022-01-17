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Бербок про поставки зброї Україні: позиція Німеччини не змінилася

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 15:18
Бербок про поставки зброї Україні: позиція Німеччини не змінилася Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Німеччина не змінила свою позицію в питанні поставок зброї Україні. Берлін залишається прихильним дипломатичному треку та іншим способам підтримки українських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра закордонних справ Анналени Бербок та її українського колеги Дмитра Кулеби в Києві.

За словами Бербок, позиція уряду Німеччини в питанні поставок озброєнь до України залишається без змін.

"Позиція щодо поставок зброї з урахуванням рестриктивної політики щодо експорту відома. Ми говорили про це під час нашої розмови (з Кулебою, - ред.). Що стосується нашої історичної відповідальності, то німецький внесок у підтримку безпеки України є багатостороннім. Ми підтримували Україну в плані лікування військових, ми допомогли встановити мобільний військовий лазарет. І будемо робити все необхідне, щоб не допустити ескалації кризи, використовуючи дипломатичні можливості", - зазначила Бербок.

Кулеба підтвердив, що обговорив з нею питання поставок зброї і навів аргументи української сторони.

"Але нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І ті зусилля, які ми разом з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі... щоб вони дали свій результат. Ми знаємо, де і яку зброю можемо отримати, ми прекрасно знаємо, як її використовувати для захисту нашої території", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник через інтерв'ю FAZ закликав німецького міністра закордонних справ Анналену Бербок зробити все, щоб Берлін схвалив постачання зброї до України на тлі загрози російського вторгнення.

Сама ж Бербок підкреслювала, що у Берліна є своя позиція з питання поставок зброї Україні, яка відрізняється від американської.

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