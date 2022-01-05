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Бербок о поставках оружия Украине: у Германии собственная позиция

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок заявила о собственной позиции Берлина по вопросу поставок Украине оружия. По ее словам, она отличается от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференции Бербок с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"У нас (Германии - ред.) есть своя, отличающаяся (от США - ред.) позиция по поводу поставок оружия на Украину", - сказала Бербок.

Она добавила, что ситуация вокруг Украины должна быть решена дипломатическим путем и эту позицию нужно донести до России. При этом глава МИД Германии предупредила Москву о серьезных последствиях в случае вторжения на украинскую территорию.

Напомним, в конце 2021 года Бербок заявила, что речь о поставках оружия Украине для самообороны пока не идет и конфликт с Россией должен решаться дипломатическим путем.

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