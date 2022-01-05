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Бербок про постачання зброї Україні: у Німеччини власна позиція

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Аннален Бербок заявила про власну позицію Берліна з питання постачання Україні зброї. За її словами, вона відрізняється від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференції Бербок з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"У нас (Німеччини - ред.) є своя, що відрізняється (від США - ред.) позиція з приводу постачання зброї на Україну", - сказала Бербок.

Вона додала, що ситуація навколо України повинна бути вирішена дипломатичним шляхом і цю позицію потрібно донести до Росії. При цьому глава МЗС Німеччини попередила Москву про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Бербок заявила, що мова про постачання зброї Україні для самооборони поки не йде і конфлікт з Росією повинен вирішуватися дипломатичним шляхом.

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