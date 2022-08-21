Бербок про постачання зброї: ми або допомагаємо Україні, або кидаємо людей напризволяще

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, таких як міжнародне гуманітарне право, а на спроби посередництва не реагує.

Бербок сказав, що оскільки припинення війни не можна досягти шляхом переговорів у даний час, "тоді у нас є вибір: або нічого не робити, або ми заявляємо, що надамо військову підтримку, щоб запобігти подальшому просуванню Росії". Тому що альтернативою, за її словами, було б просто кинути мільйони людей напризволяще.