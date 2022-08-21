Бербок про постачання зброї: ми або допомагаємо Україні, або кидаємо людей напризволяще
Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні для боротьби проти Російської Федерації.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, таких як міжнародне гуманітарне право, а на спроби посередництва не реагує.
Бербок сказав, що оскільки припинення війни не можна досягти шляхом переговорів у даний час, "тоді у нас є вибір: або нічого не робити, або ми заявляємо, що надамо військову підтримку, щоб запобігти подальшому просуванню Росії". Тому що альтернативою, за її словами, було б просто кинути мільйони людей напризволяще.
На питання, чи надає Німеччина достатню підтримку українському уряду, Бербок сказала, що федеральний уряд робить "те ж, що і інші країни". За її словами, багато зброї вже було поставлено Україні зі складів Бундесверу.
Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити поставки зброї Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.
Раніше Die Welt повідомляло, що Німеччина вже кілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї.
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