Бербок попередила Китай про наслідки у разі поставок Росії дронів

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок, під час візиту до Китаю, попередила Пекін про наслідки у разі підтримки Російської Федерації (РФ) дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Виступаючи в Пекіні, вона зазначила, що надання Китаєм безпілотників російським збройним силам стане "новим виміром" конфлікту. Це зауваження прозвучало після її зустрічі з китайським міністром закордонних справ Ван Ї.

Бербок також закликала Китай до активної участі у завершенні війни, наголосивши на важливості справедливого мирного процесу. Вона підкреслила, що Німеччина та Китай мають різні погляди на ситуацію, але спільними зусиллями можна досягти миру.

Візит Бербок до Китаю

В кінці листопада ЗМІ повідомляли, що глава МЗС Німеччини Бербок найближчими днями відвідає Китай. У Берліні відзначили, однією з тем переговорів міністра буде війна в Україні.

Сьогодні, 2 грудня, під час візиту Бербок заявила, що її поїздка пов'язана з початком мирного процесу в Україні.

Тим часом до Києва з неоголошеним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц.