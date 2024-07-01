Бербок: підтримка України - не благодійність, а інвестиція у безпеку Європи

Міністр у ході виступу на конференції зі стратегії національної безпеки у Берліні наголосила, що необхідно захищати "кожен квадратний сантиметр Європи та нашу свободу".

За словами глави німецького МЗС, її дратують дискусії, коли допомогу Україні розглядають як "благодійний жест".

"Насправді вона (допомога Україні - ред.) є інвестиціями у нашу власну національну безпеку на захист миру та свободи", - наголосила Бербок.

Вона також додала, що не може бути "більшого національного інтересу", ніж внесок у власну безпеку.