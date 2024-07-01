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Бербок: поддержка Украины - не благотворительность, а инвестиция в безопасность Европы

Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Помощь Украине не является благотворительным жестом. Это вклад в безопасность стран Европы на фоне российской угрозы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Министр в ходе выступления на конференции по стратегии национальной безопасности в Берлине подчеркнула, что необходимо защищать "каждый квадратный сантиметр Европы и нашу свободу". 

По словам главы немецкого МИД, ее раздражают дискуссии, когда помощь Украине рассматривают как "благотворительный жест". 

"На самом деле она (помощь Украине - ред.) является инвестициями в нашу собственную национальную безопасность в защиту мира и свободы", - подчеркнула Бербок. 

Она также добавила, что не может быть "большего национального интереса", чем вклад в собственную безопасность.

Помощь Украина от Германии

Стоит заметить, что Германия продолжает помогать Украине с начала полномасштабной войны. Она уже передала танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot, самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и другое вооружение.

В частности, недавно немецкие власти анонсировали передачу украинским военным уже третьей системы Patriot. Она поможет Украине сбивать баллистические ракеты, которые запускают россияне.

Также 11 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил о начале передачи Украине 100 ракет для ЗРК Patriot.

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