Бербок: підтримка України - не благодійність, а інвестиція у безпеку Європи
Допомога Україні не є благодійним жестом. Це внесок у безпеку країн Європи на тлі російської загрози.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Міністр у ході виступу на конференції зі стратегії національної безпеки у Берліні наголосила, що необхідно захищати "кожен квадратний сантиметр Європи та нашу свободу".
За словами глави німецького МЗС, її дратують дискусії, коли допомогу Україні розглядають як "благодійний жест".
"Насправді вона (допомога Україні - ред.) є інвестиціями у нашу власну національну безпеку на захист миру та свободи", - наголосила Бербок.
Вона також додала, що не може бути "більшого національного інтересу", ніж внесок у власну безпеку.
Допомога Україна від Німеччини
Варто зауважити, що Німеччина продовжує допомагати Україні від початку повномасштабної війни. Вона вже передала танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot, самохідні артилерійські установки PzH 2000 та інше озброєння.
Зокрема, нещодавно німецька влада анонсувала передачу українським військовим вже третьої системи Patriot. Вона допоможе Україні збивати балістичні ракети, які запускають росіяни.
Також 11 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про початок передачі Україні 100 ракет для ЗРК Patriot.
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