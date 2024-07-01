Бербок: поддержка Украины - не благотворительность, а инвестиция в безопасность Европы

Помощь Украине не является благотворительным жестом. Это вклад в безопасность стран Европы на фоне российской угрозы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Министр в ходе выступления на конференции по стратегии национальной безопасности в Берлине подчеркнула, что необходимо защищать "каждый квадратный сантиметр Европы и нашу свободу".

По словам главы немецкого МИД, ее раздражают дискуссии, когда помощь Украине рассматривают как "благотворительный жест".

"На самом деле она (помощь Украине - ред.) является инвестициями в нашу собственную национальную безопасность в защиту мира и свободы", - подчеркнула Бербок.

Она также добавила, что не может быть "большего национального интереса", чем вклад в собственную безопасность.