Бербок підтримала розміщення американських ракет на території Німеччини

Вона зауважила, що російський диктатор Володимир Путін постійно розширює арсенал, яким загрожує свободі у Європі. Тому для захисту необхідно використовувати додаткові засоби протидії.

"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення стримування та додаткових засобів протидії", - сказала Бербок.

За її словами, не робити це було б не лише безвідповідально, а й наївно "перед обличчям крижаного та розважливого Кремля".

Бербок заявила, що Путін порушив договори щодо роззброєння та спільну європейську мирну архітектуру багато років тому.

"Він хоче налякати нас, піддати нас тиску і розділити наші суспільства", - сказала міністр.

Видання пише, що хоча Німеччина хоче інших відносин з РФ, але на даний час, за словами Бербок, Путінська Росія є найбільшою загрозою безпеці як для ФРН, так і для миру в Європі.

"Народ України захищає цей світ кожного божого дня", - додала вона.