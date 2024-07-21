RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бербок поддержала размещение американских ракет на территории Германии

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала размещение американских ракет большой дальности в ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью WAZ.

Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин постоянно расширяет арсенал, которым угрожает свободе в Европе. Поэтому для защиты необходимо использовать в том числе дополнительные средства противодействия.

"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия", - сказала Бербок.

По ее словам, не делать это было бы не только безответственно, но и наивно "перед лицом ледяного и расчетливого Кремля".

Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общую европейскую мирную архитектуру много лет назад.

"Он хочет напугать нас, подвергнуть нас давлению и разделить наши общества", - сказала министр.

Издание пишет, что хотя Германия хочет иных отношений с РФ, но в настоящее время, по словам Бербок, Путинская Россия представляет собой величайшую угрозу безопасности как для ФРГ, так и для мира в Европе.

"Народ Украины защищает этот мир каждый божей день", - добавила она.

Напомним, что по словам Анналены Бербок, помощь Украине не является благотворительным жестом. Она подчеркнула, что вклад в Украину - это инвестиция в безопасность Европы на фоне российской угрозы.

Кроме того, Бербок предупредила о серьезных последствиях для Германии и НАТО, если они не поддержат Украину в ее оборонительной кампании против России. Министр считает, что если перестать помогать Украине, тогда войска Путина будут на границе с Польшей. Таким образом, война скоро будет на территории ЕС и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News