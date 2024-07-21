Бербок поддержала размещение американских ракет на территории Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала размещение американских ракет большой дальности в ФРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью WAZ.
Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин постоянно расширяет арсенал, которым угрожает свободе в Европе. Поэтому для защиты необходимо использовать в том числе дополнительные средства противодействия.
"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия", - сказала Бербок.
По ее словам, не делать это было бы не только безответственно, но и наивно "перед лицом ледяного и расчетливого Кремля".
Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общую европейскую мирную архитектуру много лет назад.
"Он хочет напугать нас, подвергнуть нас давлению и разделить наши общества", - сказала министр.
Издание пишет, что хотя Германия хочет иных отношений с РФ, но в настоящее время, по словам Бербок, Путинская Россия представляет собой величайшую угрозу безопасности как для ФРГ, так и для мира в Европе.
"Народ Украины защищает этот мир каждый божей день", - добавила она.
Напомним, что по словам Анналены Бербок, помощь Украине не является благотворительным жестом. Она подчеркнула, что вклад в Украину - это инвестиция в безопасность Европы на фоне российской угрозы.
Кроме того, Бербок предупредила о серьезных последствиях для Германии и НАТО, если они не поддержат Украину в ее оборонительной кампании против России. Министр считает, что если перестать помогать Украине, тогда войска Путина будут на границе с Польшей. Таким образом, война скоро будет на территории ЕС и НАТО.
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