Бербок про переговори України та Росії: треба дивитися правді у вічі

За її словами, поки що Росію не вдається переконати, тому Україна повинна отримувати підтримку в захисті своїх громадян.

На запитання про те, чи можливі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Бербок відповів негативно: "Я б хотіла, щоб ми могли вести переговори. Але наразі йдеться не про те, що ви хочете, а про те, що потрібно дивитися правді в очі".

А вона, за її словами, полягає в "жорстокій агресивній війні Росії".

Переговори з Росією

У 2022 році президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені і її ніхто не відчиняв . Так він відреагував на слова китайського чиновника, що Київ нібито не відкидає можливості переговорів з Росією.

При цьому Зеленський наголошував, щопереговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни .

Водночас, Зеленський заявляв, що Україна буде готова до переговорів з Росією після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

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