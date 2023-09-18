Бербок назвала Сі Цзіньпіна диктатором, Пекін образився і викликав посла Німеччини

Що саме сказала Бербок

Бербок дала інтерв'ю американському телеканалу Fox News і назвала лідера Китаю диктатором.

"Якщо Путін виграв би цю війну (в Україні - ред.), який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі?" - заявила Анналена Бербок.

Реакція Китаю

Уряд Китаю розцінив її заяву як "відкриту політичну провокацію".

"Заява Бербок була надзвичайно абсурдною, серйозним порушенням політичної гідності Китаю та відкритою політичною провокацією", заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін.

Пекін "глибоко незадоволений" і зробить подання німецькій стороні дипломатичними каналами.

Посла Німеччини викликали "на килим"

Після цього представницю посла Німеччини в Пекіні Патрісію Флор викликали в МЗС Китаю в неділю.

Главу Китаю і раніше називали диктатором

Президент США Джо Байден у Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію розповів про реакцію лідера Китаю Сі Цзіньпіна на збитий китайський розвідувальний аеростат. Під час свого виступу американський президент назвав китайського лідера диктатором.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

Пізніше речниця Мао Нін заявила, що Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".