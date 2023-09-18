UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бербок назвала Сі Цзіньпіна диктатором, Пекін образився і викликав посла Німеччини

Фото: Ілюстративне фото (flickr com ennler)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Анналена Бербок назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Після цього Пекін вирішив викликати до МЗС посла Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Що саме сказала Бербок

Бербок дала інтерв'ю американському телеканалу Fox News і назвала лідера Китаю диктатором.

"Якщо Путін виграв би цю війну (в Україні - ред.), який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі?" - заявила Анналена Бербок.

Реакція Китаю

Уряд Китаю розцінив її заяву як "відкриту політичну провокацію".

"Заява Бербок була надзвичайно абсурдною, серйозним порушенням політичної гідності Китаю та відкритою політичною провокацією", заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін. 

Пекін "глибоко незадоволений" і зробить подання німецькій стороні дипломатичними каналами.

Посла Німеччини викликали "на килим"

Після цього представницю посла Німеччини в Пекіні Патрісію Флор викликали в МЗС Китаю в неділю.

Главу Китаю і раніше називали диктатором

Президент США Джо Байден у Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію розповів про реакцію лідера Китаю Сі Цзіньпіна на збитий китайський розвідувальний аеростат. Під час свого виступу американський президент назвав китайського лідера диктатором.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

Пізніше речниця Мао Нін заявила, що Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниКитай