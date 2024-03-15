Бербок намагається переконати Шольца щодо передачі Taurus Україні, - Spiegel

За даними видання, нещодавно Бербок обговорювала з британським колегою Девідом Кемероном під час його візиту до Берліна питання ракет Taurus та їх "військово-політичної вибухової потужності".

У публікації звертається увага, що на відміну від дебатів півтора року тому про постачання бойових танків Україні, наразі Бербок протягом місяців утримувалася від публічних заяв щодо проблеми Taurus, які канцлер ФРН міг би сприйняти "як неправомірний тиск". Натомість вона, на думку журналістів, покладається на своїх союзників.

Йдеться про озвучену раніше Кемероном ідею по обміну ракетами між Британією та ФРН. Суть полягає у тому, що Лондон може отримати німецькі Taurus, а Київ - британські крилаті ракети Storm Shadow.

За даними "FAZ", Бербок "таємно працює" над тим, як Німеччина могла б відправити крилаті ракети Taurus в Україну, не перетинаючи "червоні лінії" Шольца. Одним із варіантом може бути випадок, коли німці дадуть "Тауруси" англійцям, а ті передають ці ракети українцям, але зберігають контроль над місією та цілями такого озброєння.

Зазначається, що глава МЗС поки не досягла успіху щодо цього питання з Шольцем. Як вказував канцлер, пояснюючи небажання передавати Україні Taurus, питання контролю над цією далекобійною зброєю є суттєвим, і його неможливо досягти без німецьких військових.

Разом з тим фахівці Бундесверу нещодавно пояснили політикам у Бундестазі, що крилата ракета з її повними можливостями може бути використана лише за допомогою Бундесверу, бо це вимагає ретельного планування. Тільки тоді "Таурус" зможе продемонструвати свої якості: пролетіти під радаром противника, автоматично облетіти позиції ППО та уразити ціль з точністю з можливою похибкою менш ніж 3 метри. Наразі тільки ВПС у німецькому Бюхелі "можуть планувати таким чином, а не виробник".

Якщо країна хоче використовувати Taurus, німецькі військові повинні принаймні допомагати в плануванні місії, йдеться у публікації. Але Шольц відкидає таку можливість.

Крім того, можна використовувати Taurus із зменшеними можливостями. Замість великих пакетів даних місії система отримуватиме лише цільові дані GPS.

Заклики щодо передачі ракет у Бундестазі

Між тим різні німецькі політики, зокрема "зелені", продовжують лобіювати тему надання Україні ракет "Таурус" на тлі військової агресії РФ, та попереджають про можливі наслідки для безпеки Європи у разі програшу України. Позицію Шольца так само критично сприймають інші опозиційні політсили.

Лідер ліберальної Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер нещодавно сказав партійним комітетам, що український персонал має пройти навчання на Taurus, і що геодані мають бути доступними лише для узгоджених цільових територій. Тоді умови канцлера будуть виконані, як кажуть, сказав Лінднер.

Додамо, що заступник голови фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Бундестазі Йоганн Вадефуль хотів дізнатися у Шольца, чому канцлер не довіряє українській армії у питанні використання Taurus, як інші системи озброєння.

"Чого у вас така недовіра до цього хороброго народу і до цієї армії, яка досі дотримується всіх домовленостей?" - зазначав Вадефуль

Позиція Шольца щодо передачі ракет Україні

Нагадаємо, Україна ще минулого року запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проте Берлін відмовляється від передачі. Сам канцлер ФРН Олаф Шольц виступає проти - він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній з цілей у Москві.