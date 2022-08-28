UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бербок о дешевом газе из РФ: мы заплатили безопасностью и независимостью

Фото: министр иностранных дел Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Дешевый газ из России стоил Германии безопасности и независимости. А украинцы вообще расплачиваются тысячами жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Анналены Бербок для Bild.

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - отметила она.

Министр также исключила возможность запуска "Северного потока-2", если основной газопровод будет остановлен.

"Газопроводы из России - это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не доставляет через "Северный поток-1", почему он должен доставлять через "Северный поток-2"? По "Северному потоку-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила Бербок.

Напомним, ранее она заявила, что Украина и Россия могут достичь перемирия, но только если у президента РФ Владимира Путина будет на это желание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияГаз