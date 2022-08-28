Бербок о дешевом газе из РФ: мы заплатили безопасностью и независимостью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Анналены Бербок для Bild .

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - отметила она.

Министр также исключила возможность запуска "Северного потока-2", если основной газопровод будет остановлен.

"Газопроводы из России - это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не доставляет через "Северный поток-1", почему он должен доставлять через "Северный поток-2"? По "Северному потоку-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила Бербок.