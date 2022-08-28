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Бербок про дешевий газ з РФ: ми заплатили безпекою і незалежністю

Фото: міністр закордонних справ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Дешевий газ з Росії коштував Німеччині безпеки і незалежності. А українці взагалі розплачуються тисячами життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Анналени Бербок для Bild.

"Перш за все, ми повинні покласти край самообману про те, що ми отримували дешевий газ з Росії. Ми заплатили не великими грошима, а своєю безпекою і незалежністю. А українці заплатили за це тисячами своїх життів. Рахунок прийшов із запізненням, але тим драматичніше", - зазначила вона.

Міністр також виключила можливість запуску "Північного потоку-2", якщо основний газопровід буде зупинений.

"Газопроводи з Росії - це вже не звичайні трубопроводи, а зброя в гібридній війні. Якщо Путін не доставляє через "Північний потік-1", чому він має доставляти через "Північний потік-2"? По "Північному потоку-1" надходить недостатньо газу, не тому що трубопровід несправний, а тому, що Путін цього не хоче", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше вона заявила, що Україна і Росія можуть досягти перемир'я, але тільки якщо у президента РФ Володимира Путіна буде на це бажання.

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