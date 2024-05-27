Бербок анонсувала передачу Україні допомоги на 60 млн євро

"Ми ще раз переконалися в тому, що російський терор спрямований конкретно на людей, конкретно на звичайне життя в Україні, шляхом нападу на торговельні центри, господарські магазини, винятково з метою вбивства людей і розповсюдження страху і терору", - заявила вона.

Бербок зазначила, що зараз тим більш важлива Україні повна підтримка.

"Ми хочемо миру, і для забезпечення миру нам потрібна підтримка України в усіх її аспектах. По-перше, що Україна може захистити себе, захистити свій народ, захистити життя. По-друге, зміцнення економіки з майбутньою конференцією з відновлення. І, по-третє, подальша гуманітарна допомога в 60 мільйонів євро, особливо для сходу України як федерального уряду", - заявила міністр.

Вона додала, що Німеччина разом із міжнародними організаціями передасть ще більше гуманітарної допомоги сходу України.