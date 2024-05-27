Бербок анонсировала передачу Украине помощи на 60 млн евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала передачу Украине гуманитарной помощи в размере 60 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
"Мы еще раз убедились в том, что российский террор направлен конкретно на людей, конкретно на обычную жизнь в Украине, путем нападения на торговые центры, хозяйственные магазины, исключительно с целью убийства людей и распространения страха и террора", - заявила она.
Бербок отметила, что сейчас тем более важна Украине полная поддержка.
"Мы хотим мира, и для обеспечения мира нам нужна поддержка Украины во всех ее аспектах. Во-первых, что Украина может защитить себя, защитить свой народ, защитить жизнь. Во-вторых, укрепление экономики с предстоящей конференцией по восстановлению. И, в-третьих, дальнейшая гуманитарная помощь в 60 миллионов евро, особенно для востока Украины как федерального правительства", - заявила министр.
Она добавила, что Германия вместе с международными организациями передать еще больше гуманитарной помощи востоку Украины.
Германия оказала Украине значительную поддержку в борьбе с российским вторжением. В частности, Берлин передал широкий спектр вооружения и оборудования, включая самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, зенитные установки Gepard, противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы, боеприпасы и бронированные машины.
Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии по владению оружием и ведению боевых действий.
На прошлой неделе Берлин обновил данные о военной помощи Украине, в результате чего стало известно о поставках танков Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
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