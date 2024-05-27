Бербок анонсировала передачу Украине помощи на 60 млн евро

"Мы еще раз убедились в том, что российский террор направлен конкретно на людей, конкретно на обычную жизнь в Украине, путем нападения на торговые центры, хозяйственные магазины, исключительно с целью убийства людей и распространения страха и террора", - заявила она.

Бербок отметила, что сейчас тем более важна Украине полная поддержка.

"Мы хотим мира, и для обеспечения мира нам нужна поддержка Украины во всех ее аспектах. Во-первых, что Украина может защитить себя, защитить свой народ, защитить жизнь. Во-вторых, укрепление экономики с предстоящей конференцией по восстановлению. И, в-третьих, дальнейшая гуманитарная помощь в 60 миллионов евро, особенно для востока Украины как федерального правительства", - заявила министр.

Она добавила, что Германия вместе с международными организациями передать еще больше гуманитарной помощи востоку Украины.