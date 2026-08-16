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"Бензину нема": росіяни знову скаржаться на дефіцит, заправки пусті навіть в Москві

19:14 16.08.2026 Нд
2 хв
Місцеві знімають заправки на відео і не приховують паніки
aimg Валерія Абабіна
Фото: Черга за бензином на АЗС Росії (getty images)

Соцмережі заполонили відео з величезними чергами за бензином у Москві, Підмосков'ї та низці регіонів Росії. На кадрах, знятих 15-16 серпня, місцеві скаржаться, на дефіцит пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.

Де вишикувалися черги

Черги за бензином зафіксували одразу в кількох регіонах Росії.

Довгі черги помітили в Москві та Підмосков'ї, зокрема в селищі радгоспу імені Леніна. У Тамбовській області на заправках "Роснефти" люди стоять в очікуванні бензовозів - за словами місцевих, дизель є, а от 95-й бензин знайти майже неможливо, а 92-й траплявся лише на одній-двох заправках у радіусі 600 кілометрів.

Черги також зафіксували в Тульській, Воронезькій, Ростовській і Самарській областях. На трасі М-4 "Дон" у Ростовській області в черзі на АЗС стояли близько 200 автомобілів.

Що кажуть очевидці

За даними ASTRA, на відео місцеві не приховують розгубленості й паніки. Одна з жительок Москви, проїжджаючи повз заправку, описала ситуацію так.

"Знову черги за бензином, усе тихенько, спокійненько, але черги страшні, бензину немає, і ситуація погіршується. А що відбувається?" - говорить вона.

Мешканець підмосковного Красногорська, який зняв ще одну чергу, назвав те, що відбувається, "божевільним знущанням".

Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася ще наприкінці червня 2026 року - тоді ціни на бензин побили 20-річний рекорд, а дефіцит і нормування пального зафіксували у 75% регіонів.

Справжня причина, яку російська влада замовчує, це удари по нафтопереробних заводах, через які внутрішнє виробництво пального впало приблизно на чверть.

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Російська ФедераціяНПЗБензин