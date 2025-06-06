Бензиновий монстр. Пікапу Ram повернули класичний двигун V8 Hemi

Він визнав, що компанія припустилася помилки, відмовившись від двигуна V8 Hemi об'ємом 5,7 літра. Автовиробник прислухався до думки клієнтів, які просили відновити виробництво та продаж автомобілів з потужною "вісімкою", і відкрив прийом замовлень на Ram 1500 з гібридною установкою HEMI V8 eTorque.

Силовий агрегат розвиває 400 кінських сил і 555 Нм крутного моменту. У дилерів такі пікапи з'являться вже цього літа.

Про те, що Stellantis згортає виробництво двигуна Hemi V8 об'ємом 5,7 літра, було оголошено рік тому, і з того часу клієнтів Ram позбавили вибору: альтернативи "бітурбошістці" Hurricane з 2024-го не було. На тлі цього вперше за десятиліття Ram 1500 опустився нижче третього рядка в рейтингу автомобілів, що найбільш продаються в США.

Навесні цього року інсайдери з'ясували, що Stellantis не лише повернув на конвеєр V8 Hemi для своєї легкової лінійки, але й має намір до літа збільшити обсяги їхнього виробництва.