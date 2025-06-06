Бензиновый монстр. Пикапу Ram вернули классический двигатель V8 Hemi

Он признал, что компания допустила ошибку, отказавшись от двигателя V8 Hemi объемом 5,7 литра. Автопроизводитель прислушался к мнению клиентов, которые просили возобновить производство и продажи автомобилей с мощной "восьмеркой", и открыл прием заказов на Ram 1500 с гибридной установкой HEMI V8 eTorque.

Силовой агрегат развивает 400 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента. У дилеров такие пикапы появятся уже этим летом.

О том, что Stellantis сворачивает производство двигателя Hemi V8 объемом 5,7 литра, было объявлено год назад, и с тех пор клиентов Ram лишили выбора: альтернативы "битурбошистке" Hurricane с 2024-го не было. На фоне этого впервые за десятилетие Ram 1500 опустился ниже третьей строчки в рейтинге самых продаваемых автомобилей в США.

Весной этого года инсайдеры выяснили, что Stellantis не только вернул на конвейер V8 Hemi для своей легковой линейки, но и намерен к лету увеличить объемы их производства.