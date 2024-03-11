На бензині та електротязі: ТОП-5 вживаних гібридних авто українського ринку

Про технічну сутність автомобілів з гібридною силовою установкою (загальна назва HEV) ми коротко розповімо нижче у першій главі, а зараз нагадаємо, що має з тієї гібридності пересічний автовласник. Отже, якщо у вас раптом з’явиться автомобіль-гібрид, ви можете від нього очікувати:

невисокої витрати пального у місті;

плавного рушання з місця в електричному режимі;

руху на електроприводі протягом 5 - 100 км (стосується не всіх типів HEV);

вищих тарифів на ремонт і обслуговування на СТО.

Але зазначимо, що взагалі є три типи гібридних автомобілів, які суттєво відрізняються за споживчими якостями.

Які бувають гібриди

Всі три типи гібридів поєднують на борту двигун внутрішнього згорання (найчастіше бензиновий) і електромотор з тяговою батареєю. І ємність батареї, і принципі взаємодії двох двигунів різні.

М’який гібрид, або Mild-Hybrid

Найпростіший тип гібрида. Основний двигун - ДВЗ, допоміжний електродвигун невеликий і активується при розгонах, коли потрібна велика віддача від силового агрегата. Батарея у Mild-гібридів малої місткості, напругою 48 вольтів, і її заряду вистачає на кілька прискорень. Підзаряджається акумулятор завдяки рекуперації при гальмуванні.

Повний гібрид - FHEV

Один з найпоширеніших типів гібридів. Він має потужний ДВЗ і потужний електропривод, які приводять колеса або почергово, або одночасно. Як правило, FHEV-гібрид хоч кілька кілометрів може проїхати суто на електроприводі, бо має достатньо велику батарею та потужний електродвигун.

Гібрид, що підключається - PHEV (Plug-in Hybrid)

Певно, найдоцільніший гібрид, адже він може кількадесят кілометрів їхати як електромобіль, недаремно в деяких країнах його відносять до класу електромобілів. Зарядивши акумулятор удома, власник у коротких щоденних поїздках протягом дня може обійтися суто електротягою. Проте для тривалих поїздок електроніка автоматично підключає бензиновий мотор, який заряджає батарею і обертає ведучі колеса. PHEV-гібрид помітно дорожче всіх інших типів, бо в нього найбільша батарея.

Toyota RAV4 (2013 – 2019 рр.)

Повний гібрид FHEV, одна з наймасовіших моделей в Україні. По суті це звичайний популярний "Равлик" четвертого покоління, але з додатковим електроприводом. В обох версіях машина офіційно продавалася в українській дилерській мережі, тож є можливість підібрати екземпляр з більш-менш невеликим пробігом та ще й прослідкувати його історію. Гібридний RAV укомплектований 2,5-літровим 4-циліндровим бензиновим двигуном і двома електромоторами, які приводять кожен свою вісь відповідно машина має привод 4х4.

Chevrolet Volt (2010 – 2019 рр.)

Автомобіль не має комплектації без електричної складової у приводі. Його тягова батарея заряджається від домашньої розетки за 3-4 години, після чого в ідеалі "Вольт" може проїхати на самому лише електроприводі 60 – 65 км, а в післярестайлінговому виконанні (з 2016 р.) - і 85 км. Звісно, не ті 100 км, які проїздять більш сучасні "плагіни", але показник все одно хороший. Суттєвий за українськими мірками недолік - ця PHEV-машина має лише чотири пасажирські місця (позаду не диван, а два окремі крісла з високим підлокітником посередині – в ньому схована батарея). До України "Вольти" потрапляють з-за океану, причому здебільшого - після ДТП.

Hyundai Sonata (2010 - 2014 рр.)

Ефектний і комфортабельний седан-купе, виконаний на межі бізнес-класу. У гібридній версії (повний гібрид FHEV) має гідний бензиновий двигун на 2,4 л і достатньо потужний електродвигун. Гібридна установка дозволяє такій "Сонаті" рухатись як на бензині, так і на чистій електриці – щоправда, в останньому випадку зовсім недовго, адже батарея невелика. В Україні Sonata цього покоління відома завдяки офіційним постачанням бензинових версій, але гібриди привозять здебільшого з заокеанських аукціонів аварійного транспорту. На ходу автомобіль з американськими налаштуваннями ходової комфортний, і, крім того, доволі динамічний.

Kia Optima (2011 - 2015 рр.)

Близький родич "Сонати", який завдяки кращому оснащенню і більш високому позиціонуванню коштує суттєво дорожче. Будучи повним гібридом FHEV, ця машина може їхати як на бензині, так і на електротязі, хоча зовсім недовго. Рідкість, що в суто електричному режимі машина розганяється аж до 100 км/год - зазвичай виробник обмежує максималку для такого режиму. Є варіанти бензинових моторів 2,0 л і 2,4 л, хоча на ринку домінують останні (американські) мотори. Цей в цілому вдалий автомобіль відрізняється від багатьох конкурентів ще й меншою витратою пального.

Volkswagen Jetta (2012 - 2019 рр.)

Один з найдоступніших гібридів на вторинному ринку (FHEV – повний гібрид) відрізняється тим, що має більшість вузлів від хрестоматійного у своїй безвідмовності Volkswagen Golf. Крім того, як для свого класу гібридний компактний автомобіль добре укомплектований. Бензинова частина силового агрегата – не дуже шанований в колах бувалих мотористів даунсайзинговий двигун 1.4 TSI, та ще й преселективний "робот" DSG на додачу. З іншого боку, на чистій електротязі машина може проїхати аж 2 км.

Якщо коротко

Вибір гібридних моделей на вторинному ринку сьогодні чималий. Відрадно, що є пропозиція як унікальних, спеціально спроектованих гібридів, так і класичних автівок у гібридному виконанні. Останні простіше утримувати і ремонтувати. З іншого боку, хотілось би попередити потенційних покупців машин HEV усіх типів: не всі переваги гібридів суттєво проявляються у повсякденній експлуатації. І навіть реальний тест-драйв тут не завжди допоможе. Тому перш ніж обирати гібридну машину, спробуйте дізнатись про її роботу в реальних умовах якомога більше - і краще у порівнянні зі звичайним ДВЗ-аналогом.