На бензине и электротяге: ТОП-5 подержанных гибридных авто украинского рынка

О технической сущности автомобилей с гибридной силовой установкой (общее название HEV) мы кратко расскажем ниже в первой главе, но сначала напомним, что имеет от той гибридности рядовой автовладелец. Итак, если у вас вдруг появится автомобиль-гибрид, вы можете от него ждать:

невысокого расхода горючего в городе;

плавного трогания с места в электрическом режиме;

движения на электроприводе в течение 5 - 100 км (касается не всех типов HEV);

более высоких тарифов на ремонт и обслуживание на СТО.

Но отметим, что вообще есть три типа гибридных автомобилей, существенно отличающихся по потребительским качествам.

Какие бывают гибриды

Все три типа гибридов совмещают на борту двигатель внутреннего сгорания (чаще бензиновый) и электромотор с тяговой батареей. И емкость батареи, и принцип взаимодействия двух двигателей разные.

Мягкий гибрид (Mild-Hybrid)

Самый простой тип. Основной двигатель - ДВС, вспомогательный электродвигатель невелик и активируется при разгонах, когда требуется большая отдача от силового агрегата. Батарея у Mild-гибридов малой емкости, напряжением 48 вольт, и ее заряда хватает на несколько ускорений. Подзаряжается аккумулятор благодаря рекуперации при торможении.

Полный гибрид - FHEV

Один из самых распространенных типов гибридов. Он имеет мощный ДВС и мощный электропривод, приводящие колеса либо по очереди, либо одновременно. Как правило, FHEV-гибрид хоть несколько километров может проехать чисто на электроприводе, потому что имеет достаточно большую батарею и мощный электродвигатель.

Подключаемый гибрид - PHEV

Пожалуй, самый целесообразный гибрид, ведь он может несколько десятков километров ехать как электромобиль, недаром в некоторых странах его относят к классу электромобилей. Зарядив аккумулятор дома, владелец в коротких ежедневных поездках в течение дня может обойтись чисто электротягой. Однако для длительных поездок электроника автоматически подключает бензиновый мотор, заряжающий батарею и вращающий ведущие колеса. PHEV-гибрид заметно дороже всех других типов, потому что у него самая большая батарея.

Toyota RAV4 IV (2013 - 2019 гг.)

Полный гибрид FHEV, одна из самых массовых моделей в Украине. По сути это обычный популярный кроссовер четвертого поколения, но с дополнительным электроприводом. В обеих версиях машина официально продавалась в украинской дилерской сети, поэтому есть возможность подобрать экземпляр с более-менее небольшим пробегом, да еще и проследить его историю. Гибридный RAV укомплектован 2,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, приводящими каждый свою ось соответственно, машина имеет привод 4х4.

Chevrolet Volt (2010 – 2019 гг.)

Подзаряжаемый гибрид (PHEV). У автомобиля нет комплектации без электрической составляющей в приводе. Его тяговая батарея заряжается от домашней розетки за 3-4 часа, после чего в идеале "Вольт" может проехать на одном только электроприводе 60 - 65 км, а в послерестайлинговом исполнении (с 2016 г.) - и 85 км. Конечно, не те 100 км, которые проезжают более современные "плагины", но показатель все равно хорош. Существенный по украинским меркам недостаток - эта PHEV-машина имеет всего четыре пассажирских места (сзади не диван, а два отдельных кресла с высоким подлокотником посередине – в нем спрятана батарея). В Украину "Вольты" попадают из-за океана, причем в основном после ДТП.

Hyundai Sonata (2010 - 2014 гг.)

Эффектный и комфортный седан-купе, выполненный на грани бизнес-класса. В гибридной версии (полный гибрид FHEV) имеет достойный бензиновый двигатель на 2,4 л и достаточно мощный электромотор. Гибридная установка позволяет такой "Сонате" двигаться как на бензине, так и на чистом электричестве - правда, в последнем случае совсем недолго, ведь батарея небольшая. В Украине Sonata этого поколения известна благодаря официальным поставкам бензиновых версий, а гибриды привозят по большей части с заокеанских аукционов аварийного транспорта. На ходу автомобиль с американскими настройками подвески комфортный, и кроме того достаточно динамичный.

Kia Optima III (2011 - 2015 гг.)

Близкий родственник "Сонаты", который благодаря лучшему оснащению и более высокому позиционированию стоит гораздо дороже. Будучи полным гибридом FHEV, эта машина может ехать как на бензине, так и на электротяге, хотя совсем недолго. Редкость, что в чисто электрическом режиме машина разгоняется до 100 км/ч – обычно производитель ограничивает максималку для такого режима. Есть варианты бензиновых моторов 2,0 л и 2,4 л, хотя на рынке доминируют последние (американские) моторы. Этот в целом удачный автомобиль отличается от большинства конкурентов еще и меньшим расходом горючего.

Volkswagen Jetta VI (2012 - 2019 гг.)

Один из самых доступных гибридов на вторичном рынке (FHEV - полный гибрид) отличается тем, что имеет большинство узлов от хрестоматийного в своей безотказности Volkswagen Golf. Кроме того, как для своего класса компактный гибридный автомобиль хорошо укомплектован. Бензиновая часть силового агрегата – не очень уважаемый в кругах бывалых мотористов даунсайзинговый двигатель 1.4 TSI, да еще и преселективный "робот" DSG в придачу. С другой стороны, на чистой электротяге машина может проехать 2 км.

Если коротко

Выбор гибридных моделей на вторичном рынке сегодня неплохой. Отрадно, что есть предложение как уникальных, специально спроектированных гибридов, так и классических автомобилей в гибридном исполнении. Последние проще содержать и ремонтировать. С другой стороны, хотелось бы предупредить потенциальных покупателей HEV всех типов: не все преимущества гибридов существенно проявляются в повседневной эксплуатации. И даже реальный тест-драйв здесь не всегда поможет. Поэтому прежде чем выбирать гибридную машину, попробуйте узнать о ее работе в реальных условиях как можно больше - и лучше в сравнении с обычным ДВС-аналогом.