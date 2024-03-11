На бензине и электротяге: ТОП-5 подержанных гибридных авто украинского рынка

Одни считают гибридный автомобиль сложной технической игрушкой, другие – совершенным продуктом высоких технологий. При том и первые, и вторые покупают машины со сдвоенным типом привода - потому что помимо прочих качеств у них всегда есть определенная практическая польза.
Про пять гибридных автомобилей на украинском вторичном рынке читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий AutoRia и компаний-производителей.
О технической сущности автомобилей с гибридной силовой установкой (общее название HEV) мы кратко расскажем ниже в первой главе, но сначала напомним, что имеет от той гибридности рядовой автовладелец. Итак, если у вас вдруг появится автомобиль-гибрид, вы можете от него ждать:
Но отметим, что вообще есть три типа гибридных автомобилей, существенно отличающихся по потребительским качествам.
Все три типа гибридов совмещают на борту двигатель внутреннего сгорания (чаще бензиновый) и электромотор с тяговой батареей. И емкость батареи, и принцип взаимодействия двух двигателей разные.
Самый простой тип. Основной двигатель - ДВС, вспомогательный электродвигатель невелик и активируется при разгонах, когда требуется большая отдача от силового агрегата. Батарея у Mild-гибридов малой емкости, напряжением 48 вольт, и ее заряда хватает на несколько ускорений. Подзаряжается аккумулятор благодаря рекуперации при торможении.
Один из самых распространенных типов гибридов. Он имеет мощный ДВС и мощный электропривод, приводящие колеса либо по очереди, либо одновременно. Как правило, FHEV-гибрид хоть несколько километров может проехать чисто на электроприводе, потому что имеет достаточно большую батарею и мощный электродвигатель.
Пожалуй, самый целесообразный гибрид, ведь он может несколько десятков километров ехать как электромобиль, недаром в некоторых странах его относят к классу электромобилей. Зарядив аккумулятор дома, владелец в коротких ежедневных поездках в течение дня может обойтись чисто электротягой. Однако для длительных поездок электроника автоматически подключает бензиновый мотор, заряжающий батарею и вращающий ведущие колеса. PHEV-гибрид заметно дороже всех других типов, потому что у него самая большая батарея.
Полный гибрид FHEV, одна из самых массовых моделей в Украине. По сути это обычный популярный кроссовер четвертого поколения, но с дополнительным электроприводом. В обеих версиях машина официально продавалась в украинской дилерской сети, поэтому есть возможность подобрать экземпляр с более-менее небольшим пробегом, да еще и проследить его историю. Гибридный RAV укомплектован 2,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, приводящими каждый свою ось соответственно, машина имеет привод 4х4.
Подзаряжаемый гибрид (PHEV). У автомобиля нет комплектации без электрической составляющей в приводе. Его тяговая батарея заряжается от домашней розетки за 3-4 часа, после чего в идеале "Вольт" может проехать на одном только электроприводе 60 - 65 км, а в послерестайлинговом исполнении (с 2016 г.) - и 85 км. Конечно, не те 100 км, которые проезжают более современные "плагины", но показатель все равно хорош. Существенный по украинским меркам недостаток - эта PHEV-машина имеет всего четыре пассажирских места (сзади не диван, а два отдельных кресла с высоким подлокотником посередине – в нем спрятана батарея). В Украину "Вольты" попадают из-за океана, причем в основном после ДТП.
Эффектный и комфортный седан-купе, выполненный на грани бизнес-класса. В гибридной версии (полный гибрид FHEV) имеет достойный бензиновый двигатель на 2,4 л и достаточно мощный электромотор. Гибридная установка позволяет такой "Сонате" двигаться как на бензине, так и на чистом электричестве - правда, в последнем случае совсем недолго, ведь батарея небольшая. В Украине Sonata этого поколения известна благодаря официальным поставкам бензиновых версий, а гибриды привозят по большей части с заокеанских аукционов аварийного транспорта. На ходу автомобиль с американскими настройками подвески комфортный, и кроме того достаточно динамичный.
Близкий родственник "Сонаты", который благодаря лучшему оснащению и более высокому позиционированию стоит гораздо дороже. Будучи полным гибридом FHEV, эта машина может ехать как на бензине, так и на электротяге, хотя совсем недолго. Редкость, что в чисто электрическом режиме машина разгоняется до 100 км/ч – обычно производитель ограничивает максималку для такого режима. Есть варианты бензиновых моторов 2,0 л и 2,4 л, хотя на рынке доминируют последние (американские) моторы. Этот в целом удачный автомобиль отличается от большинства конкурентов еще и меньшим расходом горючего.
Один из самых доступных гибридов на вторичном рынке (FHEV - полный гибрид) отличается тем, что имеет большинство узлов от хрестоматийного в своей безотказности Volkswagen Golf. Кроме того, как для своего класса компактный гибридный автомобиль хорошо укомплектован. Бензиновая часть силового агрегата – не очень уважаемый в кругах бывалых мотористов даунсайзинговый двигатель 1.4 TSI, да еще и преселективный "робот" DSG в придачу. С другой стороны, на чистой электротяге машина может проехать 2 км.
Выбор гибридных моделей на вторичном рынке сегодня неплохой. Отрадно, что есть предложение как уникальных, специально спроектированных гибридов, так и классических автомобилей в гибридном исполнении. Последние проще содержать и ремонтировать. С другой стороны, хотелось бы предупредить потенциальных покупателей HEV всех типов: не все преимущества гибридов существенно проявляются в повседневной эксплуатации. И даже реальный тест-драйв здесь не всегда поможет. Поэтому прежде чем выбирать гибридную машину, попробуйте узнать о ее работе в реальных условиях как можно больше - и лучше в сравнении с обычным ДВС-аналогом.
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