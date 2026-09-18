Бензин знову дорожчає, а дизель - на критичній межі: які ціни на АЗС 18 вересня

Що змінилося на стелах АЗС

На заправках ОККО преміальний бензин Pulls 95 та стандартний А-95 Євро подорожчали на 1 гривню за літр - до 95,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Вартість дизельного пального та автогазу в мережі залишилася без змін.

Водночас мережа "Укрнафта" знизила вартість скрапленого газу на 1,70 грн - до 41,20 грн/л. Ціни на решту видів пального на заправках компанії залишилися на рівні попереднього дня.

Мережі WOG та SOCAR поки утримують ціни на пальне без змін порівняно з 17 вересня.

Дизель на OKKO, WOG, SOCAR та преміальний на "Укрнафті" впритул наблизився до 100 грн за літр (коштує 99,90 грн/л) і тримає цю планку.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 вересня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"