Бензин снова дорожает, а дизель - на критической черте: какие цены на АЗС 18 сентября

Украинские сети автозаправочных станций откорректировали розничные цены на горючее. В частности, сеть ОККО повысила стоимость двух марок бензина, в то время как "Укрнафта" снизила цену на сжиженный газ.
О том, сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 18 сентября - в материале РБК-Украина.
На заправках ОККО премиальный бензин Pulls 95 и стандартный А-95 Евро подорожали на 1 гривну за литр - до 95,90 грн/л и 92,90 грн/л соответственно. Стоимость дизельного горючего и автогаза в сети осталась без изменений.
В то же время, сеть "Укрнафта" снизила стоимость сжиженного газа на 1,70 грн - до 41,20 грн/л. Цены на остальные виды горючего на заправках компании остались на уровне предыдущего дня.
Сети WOG и SOCAR пока удерживают цены на топливо по прежнему по сравнению с 17 сентября.
Дизель на OKKO, WOG, SOCAR и премиальный на "Укрнафте" вплотную приблизился к 100 грн за литр (стоит 99,90 грн/л) и держит эту планку.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 18 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"