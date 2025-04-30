Бензин, дизель і автогаз за місяць подешевшали майже на гривню: ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні впали у квітні 2025 року. Паливо подешевшало майже на гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 квітня 2025 року на бензин А-95 становлять 54,81 гривні за літр (-0,85 гривні за місяць), на дизельне паливо 53,54 гривні за літр (-0,82 гривні), на автогаз 35,32 гривні за літр (-0,81 гривні).

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. За квітень 2025 року ціни на нафту марки Brent впали 74 до 63 доларів за барель.

У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році в бік зменшення через здешевлення нафти.

НБУ поліпшив прогноз зростання цін на паливо до 1,2% наприкінці 2025 року порівняно з 13,5% у прогнозі за січень.

Згідно з очікуваннями, ціни можуть трохи підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року. За додавання спирту виробники братимуть націнку.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,55 гривні за літр (+4,07 гривні за рік), на дизельне паливо 52,75 гривні за літр (1,25 гривні), на автогаз 35,41 гривні за літр (5,58 гривні).

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