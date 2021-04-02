Бензин в Украине прекратил дорожать, автогаз дешевеет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,05 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,06 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В конце месяца рост цен на автозаправочных станциях в целом остановился. В частности, 1 апреля цены на бензин немного выросли, автогаз подорожал на 1 копейку.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.