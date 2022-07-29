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Бензин в Україні за рік подорожчав удвічі. НБУ прогнозує подальше зростання ціни

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 11:10
Бензин в Україні за рік подорожчав удвічі. НБУ прогнозує подальше зростання ціни Фото: ціни на бензин в Україні зростатимуть і у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит пального та зростання витрат на логістику на тлі руйнування НПЗ і логістичної інфраструктури, а також блокування портів та високі ціни на нафту зумовили стрімке подорожчання пального в Україні. У червні 2022 року ціни на нього були майже вдвічі вищими, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

Як зазначається у звіті, дещо стримало зростання цін зниження ПДВ і скасування акцизу на пальне в другій половині березня. З метою насичення ринку пального в травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

"Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, ціни на пальне зростатимуть і наступного року. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

Бензин в Україні за рік подорожчав удвічі. НБУ прогнозує подальше зростання ціни

"Висока вартість пального підживлюватиме загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартість інших товарів і послуг", - зазначають в НБУ.

Станом на 27 липня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становили 50,49 гривень за літр, на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр, на автогаз - 29,44 гривень за літр.

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Ціни на бензин Національний банк України
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