Бензин тримається, а дизель дорожчає: які цінники на пальне встановили АЗС 26 липня
11:24 26.07.2026 Нд
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Де сьогодні найвигідніші ціни на пальне?
Фото: АЗС оновили ціни на пальне 26 липня (колаж РБК-Україна)
Паливний ринок завершує тиждень новою хвилею подорожчання дизелю. Станом на ранок 26 липня оператори АЗС синхронно підняли вартість ДП.
Скільки сьогодні коштує бензин, дизель і газ у мережах "Укрнафта", WOG, OKKO та SOCAR - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Динаміка ринку: Оператори продовжують підіймати вартість дизельного пального - ціни зросли у мережах "Укрнафта", OKKO та WOG одразу на 1-2,10 грн/л.
- Найвигідніші пропозиції: Найнижчу вартість стандартного бензину А-95 та дизеля утримує мережа "Укрнафта" (79,90 грн та 85,90 грн за літр відповідно).
- Найвищі ціни: Преміальні мережі (SOCAR, OKKO, WOG) утримують найвищі цінники, де бензин та дизель сягають позначок вище 85-95 грн/л.
Фото: ціни на АЗС 26 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 89,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 92,50 грн (+2,1 грн)
- ДП Євро-5: 89,50 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 93,90 грн
- ДП NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 87,90 грн (+2 грн)
- ДП: 85,90 грн (+2 грн)
- Газ: 39,90 грн
Що змінилося: нові цінники на АЗС
- "Укрнафта": Підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП, і ДП (Energy) додали в ціні по 2 грн/л (тепер 85,90 грн та 87,90 грн відповідно).
- OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - і ДП Pulls, і ДП Євро подорожчали на 1 грн/л (тепер 92,90 грн та 89,90 грн відповідно).
- WOG: Суттєво підняла ціну на дизель - ДП Mustang зросло на 2,10 грн/л (до 92,50 грн), а ДП Євро-5 - на 1 грн/л (до 89,50 грн).