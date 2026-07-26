Бензин держится, а дизель дорожает: какие ценники на топливо установили АЗС 26 июля
11:24 26.07.2026 Вс
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Где сегодня самые выгодные цены на топливо?
Фото: АЗС обновили цены на топливо 26 июля (коллаж РБК-Украина)
Топливный рынок завершает неделю новой волной подорожания дизеля. На утро 26 июля операторы АЗС синхронно подняли стоимость ДТ.
Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ в сетях "Укрнафта", WOG, OKKO и SOCAR - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Динамика рынка: Операторы продолжают поднимать стоимость дизельного топлива - цены выросли в сетях "Укрнафта", OKKO и WOG сразу на 1-2,10 грн/л.
- Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 85,90 грн за литр соответственно).
- Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л.
Фото: цены на АЗС 26 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 89,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 92,50 грн (+2,1 грн)
- ДТ Евро-5: 89,50 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 93,90 грн
- ДТ NANO: 90,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 87,90 грн (+2 грн)
- ДТ: 85,90 грн (+2 грн)
- Газ: 39,90 грн
Что изменилось: новые ценники на АЗС
- "Укрнафта": Повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДП, и ДП (Energy) прибавили в цене по 2 грн/л (теперь 85,90 грн и 87,90 грн соответственно).
- OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - и ДТ Pulls, и ДТ Евро подорожали на 1 грн/л (теперь 92,90 грн и 89,90 грн соответственно).
- WOG: Существенно подняла цену на дизель - ДТ Mustang выросло на 2,10 грн/л (до 92,50 грн), а ДТ Евро-5 - на 1 грн/л (до 89,50 грн).