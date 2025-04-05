Бензин та "дизель" в Україні можуть подешевшати: на скільки та чому

"Якщо низькі ціни на нафту збережуться протягом певного часу (мінімум 10-14 днів), тоді, безумовно, можна буде очікувати зниження цін на заправних станціях (в Україні - ред.) через пару тижнів. Ціни можуть знизитися на 2-3 гривні за літр", - сказав він.

Чому ціни на АЗС знизяться лише з часом

Щоб ціни на паливо в Україні почали реагувати на вартість нафти, певний час має утримуватися тренд низької ціни на сировину, каже Куюн.

Потім ще має пройти пару тижнів, щоб були спрацьовані попередні, дорожчі запаси і українські паливні компанії придбали нафтопродукти, які були виготовлені з більш дешевої нафти.

"У будь-якому разі швидких змін не буде, бо завжди є інерція, обумовлена наявністю запасів. Крім того, минуло мало часу (ціна на нафту падає лише другий день підряд - ред.)", - додав Сергій Куюн.

За інформацією "Консалтингової групи А-95", станом на 4 квітня середні ціни на АЗС на бензин А-95 становили 55,76 гривень за літр, на дизельне пальне - 54,44 гривень за літр і на скраплений газ - 36,12 гривень за літр.

На скільки та чому подешевшала нафта

За даними Bloomberg, ціна на ф'ючерси з постачання сирої нафти еталонного сорту Brent у червні 2025 року знизилася на 12,5% з 2 по 4 квітня (включно) - із 75 до 65 доларів за барель. Останній раз ціна досягала такого низького значення чотири року тому - на початку квітня 2021 року.

Зниження цін відбулося на фоні рішення президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит на імпортні товари та політики ОПЕК+ щодо збільшення видобутку нафти.

2 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти інших країн світу. Більше про політику Трампа та її вплив на світову торгівлю - в статті "Економічна катастрофа". Як торгова війна Трампа б'є по світових ринках".

Новий тариф для Китаю був визначений на рівні 34%, для ЄС - 20%. Україна отримала універсальне для всіх мито на рівні 10%. Пізніше Китай зробив крок у відповідь та оголосив про запровадження дзеркальних мит на товари зі США.

3 квітня об'єднання країн ОПЕК+ (13 країн-експортерів нафти, а також такі країни, як Росія, Казахстан та Азербайджан) прийняло рішення збільшити спільний продаж нафти на світовий ринок з початку травня на 411 тисяч барелів на добу. Аналітик компанії-нафтотрейдера Onyx Commodities Ltd Генрі Чілінгуріан заявив, що якщо ОПЕК+ хоче утримувати ціни на нафту на низькому рівні, організація не могла обрати кращого для цього часу, ніж після оголошення нових мит Дональдом Трампом.