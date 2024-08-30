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Бензин та дизель подешевшали за останній місяць, автогаз подорожчав: які ціни на АЗС

Фото: бензин та дизель подешевшали за серпень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизель в Україні знизилися у серпні 2024 року. Автогаз подорожчав АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 липня на бензин А-95 становлять 56,59 гривні за літр (-0,15 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,85 гривні за літр (-0,03 гривні), на автогаз 28,87 гривні за літр (+0,87 гривні).

Ціни на АЗС 30 серпня

Причини зміни цін

Основним фактором, що впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Сьогодні нафту Brent коштує близько 80 доларів за барель. За серпень ціна впала на 0,5 доларів.

Ще одним фактором є курс долара, проте за серпень він практично не змінився – зростання на 0,4%.

Крім того, з 1 вересня в Україні піднімуть акцизи на пальне. Це буде першим етапом підвищення податків. Ціни на бензин та дизельне паливо можуть піднятися на 1-2 гривні за літр, на зріджений газ зростання може бути більшим – до 5-5,5 гривень за літр, прогнозують експерти.

Проте директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціна бензину та дизеля в Україні з 1 вересня суттєво не зміниться. За його словами, останнім часом закупівельні ціни у світі впали, це створює можливості компенсувати у ціні підвищення податку. При цьому він не виключає, що вартість зрідженого газу підвищиться, оскільки рівень зростання акцизу на нього буде вищим.

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Ціни на бензин