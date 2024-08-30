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Бензин и дизель подешевели за последний месяц, автогаз подорожал: какие цены на АЗС

Фото: бензин и дизель подешевели за август (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине снизились в августе 2024 года. Автогаз подорожал на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля на бензин А-95 составляют 56,59 гривен за литр (-0,15 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,85 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз 28,87 гривен за литр (+0,87 гривен).

Цены на АЗС 30 августа

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 80 долларов за баррель. За август цена упала на 0,5 доллара.

Еще одним фактором является курс доллара, однако за август он практически не изменился - рост на 0,4%.

Кроме того, с 1 сентября в Украине поднимут акцизы на топливо. Это будет первый этап повышения налогов. Цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1-2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше - до 5-5,5 гривен за литр, прогнозируют эксперты.

Однако директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что цена бензина и дизеля в Украине с 1 сентября существенно не изменится. По его словам, в последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога. При этом он не исключает, что стоимость сжиженного газа повысится, поскольку уровень роста акциза на него будет выше.

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Цены на бензин