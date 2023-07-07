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Бензин та дизель після підвищення податків подорожчали на 3 гривні: ціни на АЗС

Фото: ціни на пальне зростають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 7 липня 2023 року порівняно з кінцем червня подорожчали більш ніж на 3 гривні. Зростання цін спричинено підвищенням податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,89 гривень за літр (+47,89 гривень за тиждень), на дизельне пальне 46,84 гривень за літр (+3,44 гривень), на автогаз 23, 36 гривень за літр (+1,43 гривні).

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на паливо з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на 3 гривні.

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, діапазон буде: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95 бензин до 55 гривень за літр. Ціни на автогаз зростуть приблизно до 26 гривень за літр.

За оцінками Мінекономіки, дизель має подорожчати на 8 гривень, а бензин – на 11 гривень.

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бензинЦіни на бензин