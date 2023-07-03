Бензин та дизель дорожчають після підвищення податків: які ціни будуть через місяць

Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на 3 гривні.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Я думаю, що ціна підвищуватиметься протягом місяця, тому що по суті цей місяць буде необхідний для того, щоби паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками", - сказав він.

Нові акцизи та ПДВ

Як зазначив Куюн, подорожчання йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів.

За його словами, трейдери скористалися цією ситуацією і в травні-червні привезли багато палива зі старою акцизною ставкою і продаватимуть його вже період зростання цін, розраховуючи на додатковий прибуток.

Але головний фактор у підвищенні - це зростання ПДВ, який дає 13% зростання. "Він сплачується безпосередньо в момент продажу кінцевому споживачеві, тобто він уже набув чинності по суті", - зазначив експерт.

Куюн додав, що палива з новим акцизом ще фізично немає на станціях, там лежить паливо зі старим акцизом ще червневе, бо липневе з новим акцизом ще фізично ніхто не привіз.

"А ось ПДВ уже буквально з першого числа вже нараховується за новою ставкою, відповідно його вже почали залучати до ціни", - додав він.

Нові ціни

Куюн очікує, що з урахуванням усіх прогнозів на 8-9 гривень зросте ціна на бензин і десь на 5-6 гривень зросте ціна на дизельне пальне.

"Діапазон буде десь: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95-й бензин до 55 гривень за літр", - сказав він.

За його словами, за автогазом буде найменше підвищення приблизно на 3 гривні, ціни зростуть приблизно до 26 гривень за літр.

Нові податки

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Як повідомляло, РБК-Україна роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 3 липня 2023 року порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень.

Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні), на дизельне пальне 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні), на автогаз 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривень).