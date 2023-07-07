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Бензин и дизель после повышения налогов подорожали на 3 гривны: цены на АЗС

Фото: цены на топливо растут на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 июля 2023 года по сравнению c концом июня подорожали более чем на 3 гривны. Рост цен вызван повышением налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,89 гривен за литр (+47,89 гривен за неделю), на дизельное топливо 46,84 гривен за литр (+3,44 гривен), на автогаз 23,36 гривен за литр (+1,43 гривен).

Повышение налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В итоге бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен, автогаз на 3 гривны.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен на литр, 95-й бензин до 55 гривен за литр. Цены на автогаз вырастут примерно до 26 гривен за литр.

По оценкам Минэкономики, дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11 гривен.

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